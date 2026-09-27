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10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка

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0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 1
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 2
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 3
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 4
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 5
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 6
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 7
0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 1
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 2
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 3
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 4
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 5
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 6
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 7
  • 0805520240178, Виниловая пластинка 10 CC, Bloody Tourists - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка

Bloody Tourists - шестой студийный альбом английской рок-группы 10cc, выпущенный во всем мире Mercury Records и в Северной Америке Polydor Records в сентябре 1978 года. Альбом был записан в Strawberry Studios South в Доркинге, его продюсировали Эрик Стюарт и Грэм Гоулдман. Первый сингл с релиза, Dreadlock Holiday, предварял выход альбома и возглавил чарты в нескольких странах, включая Великобританию, где он стал третьим и последним хитом группы номер один. Благодаря успеху главного сингла, альбом достиг 3 места в чарте альбомов Великобритании.

Отзывы о товаре 10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Bloody Tourists - шестой студийный альбом английской рок-группы 10cc, выпущенный во всем мире Mercury Records и в Северной Америке Polydor Records в сентябре 1978 года. Альбом был записан в Strawberry Studios South в Доркинге, его продюсировали Эрик Стюарт и Грэм Гоулдман. Первый сингл с релиза, Dreadlock Holiday, предварял выход альбома и возглавил чарты в нескольких странах, включая Великобританию, где он стал третьим и последним хитом группы номер один. Благодаря успеху главного сингла, альбом достиг 3 места в чарте альбомов Великобритании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


10 CC - Bloody Tourists (0805520240178) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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