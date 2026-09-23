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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка

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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 4
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 5
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 6
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 5
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 6
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643032
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948642601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Alva Noto Remodel Edit, Kelly Lee Owens Remix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка

Макс Рихтер представляет SLEEP: Tranquility Base, тридцатиминутный EP новой музыки SLEEP, выпущенный на Deutsche Grammophon в преддверии Всемирного дня сна 17 марта. Смикшировали альбом электронный музыкант Келли Ли Оуэнс и немецкий звукорежиссер Альва Ното. Новое издание на виниле. Дышащая музыка немецко-британского пианиста и композитора оставляет пространство для размышлений, помогает следовать за повествованием, заставляет воображение расцветать, вызывает мечтательность. Макс Рихтер представляет «SLEEP: Tranquility Base», новый альбом с оригинальными композициями, продолжающий его проект о сне, начатый в 2015 году. Теперь доступен в виниловой версии!

Отзывы о товаре Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948642601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Alva Noto Remodel Edit, Kelly Lee Owens Remix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Макс Рихтер представляет SLEEP: Tranquility Base, тридцатиминутный EP новой музыки SLEEP, выпущенный на Deutsche Grammophon в преддверии Всемирного дня сна 17 марта. Смикшировали альбом электронный музыкант Келли Ли Оуэнс и немецкий звукорежиссер Альва Ното. Новое издание на виниле. Дышащая музыка немецко-британского пианиста и композитора оставляет пространство для размышлений, помогает следовать за повествованием, заставляет воображение расцветать, вызывает мечтательность. Макс Рихтер представляет «SLEEP: Tranquility Base», новый альбом с оригинальными композициями, продолжающий его проект о сне, начатый в 2015 году. Теперь доступен в виниловой версии!
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