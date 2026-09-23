Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Max Richter - Sleep: Tranquility Base (0028948642601) виниловая пластинка
Макс Рихтер представляет SLEEP: Tranquility Base, тридцатиминутный EP новой музыки SLEEP, выпущенный на Deutsche Grammophon в преддверии Всемирного дня сна 17 марта. Смикшировали альбом электронный музыкант Келли Ли Оуэнс и немецкий звукорежиссер Альва Ното. Новое издание на виниле. Дышащая музыка немецко-британского пианиста и композитора оставляет пространство для размышлений, помогает следовать за повествованием, заставляет воображение расцветать, вызывает мечтательность. Макс Рихтер представляет «SLEEP: Tranquility Base», новый альбом с оригинальными композициями, продолжающий его проект о сне, начатый в 2015 году. Теперь доступен в виниловой версии!
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