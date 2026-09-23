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Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка

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Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка - фото 1
Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Post
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка - фото 1
  • Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643021
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948630776]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Post
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Post, Post-delyrian Remix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Post, Post-delyrian Remix

Отзывы о товаре Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948630776]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Post
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Post, Post-delyrian Remix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Post, Post-delyrian Remix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joep Beving - Post (V10) (0028948630776) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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