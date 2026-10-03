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Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка

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Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 3
Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 4
Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 5
Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Aja
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 3
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 4
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 5
  • Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 650 руб.  5 291 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642924
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445359639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Aja
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Cow, Aja, Deacon Blues, Peg, Last, I Got The News, Josie
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Aja (0602445359639) виниловая пластинка

"Aja" - Шестой студийный альбом американской джаз-рок-группы Steely Dan, вышедший 23 сентября 1977 года. Диск достиг 3-го места в США и 5-го в Великобритании и получил 23 февраля 1978 года премию Грэмми в категории Best Non-Classical Engineered Recording. В 2003 году журнал "Rolling Stone" включил этот альбом под № 145 в список «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала "Rolling Stone". Альбом получил положительные отзывы музыкальных изданий и критиков, включая Allmusic, Robert Christgau, BBC Music, Rolling Stone. Ремастированное переиздание на черном виниле в разворотном конверте. Steely Dan - арок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составлявшие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фейген предпочитали студийную работу и редко выступали с концертами; в своих умных и необычных текстах они нередко касались "тёмных"сторон жизни (наркотики, криминал и т. д.). Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах, но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение "идеальные антигерои в музыке 70-х". Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445359639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Aja
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Cow, Aja, Deacon Blues, Peg, Last, I Got The News, Josie
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Aja" - Шестой студийный альбом американской джаз-рок-группы Steely Dan, вышедший 23 сентября 1977 года. Диск достиг 3-го места в США и 5-го в Великобритании и получил 23 февраля 1978 года премию Грэмми в категории Best Non-Classical Engineered Recording. В 2003 году журнал "Rolling Stone" включил этот альбом под № 145 в список «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала "Rolling Stone". Альбом получил положительные отзывы музыкальных изданий и критиков, включая Allmusic, Robert Christgau, BBC Music, Rolling Stone. Ремастированное переиздание на черном виниле в разворотном конверте. Steely Dan - арок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составлявшие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фейген предпочитали студийную работу и редко выступали с концертами; в своих умных и необычных текстах они нередко касались "тёмных"сторон жизни (наркотики, криминал и т. д.). Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах, но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение "идеальные антигерои в музыке 70-х". Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность.


Теги товара: Поп-музыка
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