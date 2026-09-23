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Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка

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Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 1
Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 2
Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 3
Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 4
Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 5
Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Murray Street
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547491824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Murray Street
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Empty Page, Disconnection Notice, Karen Revisited, Rain On Tin, Radical Adults Lick Godhead Style, Plastic Sun, Sympathy For The Strawberry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка

Переиздание двенадцатого студийного альбома американской рок-группы "Sonic Youth", вышедшего в 2002 году.

Отзывы о товаре Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547491824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Murray Street
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Empty Page, Disconnection Notice, Karen Revisited, Rain On Tin, Radical Adults Lick Godhead Style, Plastic Sun, Sympathy For The Strawberry
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Переиздание двенадцатого студийного альбома американской рок-группы "Sonic Youth", вышедшего в 2002 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - Murray Street (0602547491824) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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