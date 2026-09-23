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Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435593524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435593524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Finest Finger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strange About Your Hands, Just A Little Bit More On The Curve, Yardbirds Dream, Map, Boat Of Madness, The Left Side Of The Green (Including Macumba Fog), Finest Finger, Into The Memory


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Finest Finger (0602435593524) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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