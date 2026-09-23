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Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка

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Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Johnny Coles
Альбом (сингл)
Little Johnny C
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642866
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455041449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Johnny Coles
Альбом (сингл)
Little Johnny C
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Little Johnny C., Hobo Joe, Jano, My Secret Passion, Heavy Legs, So Sweet My Little Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Little Johnny C., Hobo Joe, Jano, My Secret Passion, Heavy Legs, So Sweet My Little Girl



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455041449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Johnny Coles
Альбом (сингл)
Little Johnny C
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Little Johnny C., Hobo Joe, Jano, My Secret Passion, Heavy Legs, So Sweet My Little Girl
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Little Johnny C., Hobo Joe, Jano, My Secret Passion, Heavy Legs, So Sweet My Little Girl


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Coles - Little Johnny C (0602455041449) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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