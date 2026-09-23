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The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 3
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 4
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 5
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 6
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 7
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 8
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 9
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Tightly Unwound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 7
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 8
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 9
  • The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644899312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Tightly Unwound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом The Pineapple Thief, вышедший в 2008 году. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, основанная в 1999 году. Дебютный альбом Abducting the Unicorn, выпущенный в том же году, привлек к себе внимание публики, а третий альбом Variations on a Dream, вышедший в 2003 году, стал известен за пределами Британии и сделал The Pineapple Thief одним из самых успешных коллективов на своем лейбле. Всего в дискографии The Pineapple Thief одиннадцать студийных альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644899312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Tightly Unwound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Седьмой студийный альбом The Pineapple Thief, вышедший в 2008 году. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, основанная в 1999 году. Дебютный альбом Abducting the Unicorn, выпущенный в том же году, привлек к себе внимание публики, а третий альбом Variations on a Dream, вышедший в 2003 году, стал известен за пределами Британии и сделал The Pineapple Thief одним из самых успешных коллективов на своем лейбле. Всего в дискографии The Pineapple Thief одиннадцать студийных альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Tightly Unwound (0802644899312) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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