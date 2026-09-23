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The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Little Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644804415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Little Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – уникальное музыкальное произведение, которое не может остаться незамеченным в коллекции истинных ценителей рока. Little Man – проницательный альбом от группы The Pineapple Thief, который переносит слушателей в глубины их собственных размышлений. Каждая композиция на пластинке несет с собой особую энергетику и потрясающие эмоции. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей элегантный и стильный вид. Это настоящее сокровище для коллекционеров виниловых пластинок, которые стремятся качественно исследовать различные музыкальные жанры. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – значит обрести возможность проникнуться музыкальной атмосферой и насладиться богатым звучанием. Не упустите шанс дополнить вашу коллекцию и ощутить всю магию великолепных виниловых записей.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644804415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Little Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – уникальное музыкальное произведение, которое не может остаться незамеченным в коллекции истинных ценителей рока. Little Man – проницательный альбом от группы The Pineapple Thief, который переносит слушателей в глубины их собственных размышлений. Каждая композиция на пластинке несет с собой особую энергетику и потрясающие эмоции. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей элегантный и стильный вид. Это настоящее сокровище для коллекционеров виниловых пластинок, которые стремятся качественно исследовать различные музыкальные жанры. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – значит обрести возможность проникнуться музыкальной атмосферой и насладиться богатым звучанием. Не упустите шанс дополнить вашу коллекцию и ощутить всю магию великолепных виниловых записей.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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