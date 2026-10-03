Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dexter Gordon - Go! (8437012830950) виниловая пластинка
Альбом квартета Декстера Гордона Go! был записан в августе 1962 года. Он считается настоящим шедевром, отчасти из-за игры лидера, а отчасти из-за таланта других участников группы: Сонни Кларка на фортепиано, Бутча Уоррена на басу и Билли. Хиггинс за барабанами. Гордон записал только одну сессию с той же группой (29 августа 1962 года), которая вошла в альбом A Swingin Affair. Сонни Кларк умер вскоре после этого сеанса в январе 1963 года в возрасте 31 года. «Иди!» получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, а критик Дон ДеМичил заявил: «Я был очень впечатлен игрой Гордона за последние полтора года. На сессиях такого уровня солисты делают так много, что барабанщик и басист часто остаются в тени, по крайней мере, когда раздаются аплодисменты. Но без Хиггинса и Уоррена, подогревающих фон, этот альбом не был бы таким превосходным. Есть несколько пластинок, от которых можно получить кайф, просто слушая, Это один из них.
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