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Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка

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Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 7
Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Medazzaland
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 7
  • Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538805888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Medazzaland
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Medazzaland, Big Bang Generation, Electric Barbarella, Out of My Mind, You Think You Are, Silva Halo, My Icon, Buried in the Sand, Michael You've Got a Lot to Answer For, Midnight Sun, So Long Suicide, Undergoing Treatmen
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Medazzaland, Big Bang Generation, Electric Barbarella, Out of My Mind, You Think You Are, Silva Halo, My Icon, Buried in the Sand, Michael You've Got a Lot to Answer For, Midnight Sun, So Long Suicide, Undergoing Treatmen

Отзывы о товаре Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538805888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Medazzaland
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Medazzaland, Big Bang Generation, Electric Barbarella, Out of My Mind, You Think You Are, Silva Halo, My Icon, Buried in the Sand, Michael You've Got a Lot to Answer For, Midnight Sun, So Long Suicide, Undergoing Treatmen
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Medazzaland, Big Bang Generation, Electric Barbarella, Out of My Mind, You Think You Are, Silva Halo, My Icon, Buried in the Sand, Michael You've Got a Lot to Answer For, Midnight Sun, So Long Suicide, Undergoing Treatmen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Medazzaland (coloured) (4050538805888) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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