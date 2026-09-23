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Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка

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Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 1
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 2
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 3
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 4
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 5
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 6
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 7
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 8
Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Welcome To Hell
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 1
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 2
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 3
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 4
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 5
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 6
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 7
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 8
  • Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642433
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Welcome To Hell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка

Welcome To Hell — лимитированное юбилейное переиздание дебютного студийного альбома английской метал-группы Venom, выпущенного первоначально в 1981 году.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Venom - Welcome To Hell (coloured) (4050538676471) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Welcome To Hell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Welcome To Hell — лимитированное юбилейное переиздание дебютного студийного альбома английской метал-группы Venom, выпущенного первоначально в 1981 году.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


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