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0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка

1 Отзывы
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0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 1
0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 2
0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 3
0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 1
  • 0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 2
  • 0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 3
  • 0819873019725, Виниловая пластинка Crobot, Motherbrain (coloured) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Burn, Keep Me Down, Drown, Low Life, Alpha Dawg, Stoning The Devil, Gasoline, Destroyer, Blackout, Afterlife, The Hive

Отзывы о товаре 0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка

19.12.2023
Михаил

Достоинства:
Клевый альбом.
Хороший звук.
Красивый)

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Burn, Keep Me Down, Drown, Low Life, Alpha Dawg, Stoning The Devil, Gasoline, Destroyer, Blackout, Afterlife, The Hive
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.12.2023
Михаил

Достоинства:
Клевый альбом.
Хороший звук.
Красивый)

Недостатки:
нет


0819873019725, Crobot, Motherbrain (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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