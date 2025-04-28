Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
AM — это самый свежий (на сегодняшний момент) альбом британской рок-группы Arctic Monkeys. Пластинка вышла в 2013 году и стремиться к тому, чтобы стать самой коммерчески успешной работой коллектива. Она возглавила первые строчки чартов по всему миру, а во многих странах достигла Топ-10. Альбом уже получил платиновый статус на родине и золотой — в Австралии. Британская группа Arctic Monkeys была основана в 2002 году и играет в стилях инди-рок, пост-панк и гаражный рок. Группа достигла большого успеха, причем без поддержки СМИ и крупных звукозаписывающих компаний — вся раскрутка шла через Интернет и социальные сети. Альбомы группы выходят с 2006 года на независимом лейбле Domino, и каждая пластинка — это успех! Первый же альбом завоевал четырежды платиновый статус в Британии, а остальные работы всегда держат высокую марку качества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.
Отзывы о товаре Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.