Описание товара John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка

Студийная сессия тенор-саксофониста Джона Колтрейна 15 сентября 1957 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, подготовила весь материал для легендарного альбома Blue Train. Этот LP стал первым разом, когда Трейну была предоставлена ????возможность выбрать своих музыкантов на свидание. Он хорошо воспользовался вновь обретенной свободой, заручившись поддержкой трубача Ли Моргана, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Кенни Дрю, басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса. Когда в радиоинтервью 1960 года его спросили, какой из альбомов, которые он записал до этого момента, был для него самым любимым, Колтрейн быстро ответил: «Blue Train». В качестве бонуса были добавлены два отрывка, представляющие Трейна в квартетном формате с одной и той же ритм-секцией (первоначально выпущенные на пластинке Пола Чемберса «Chambers' Music»).