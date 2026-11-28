Ray Charles - Genius + Soul = Jazz (8437016248270) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
В наличии
Код товара: 642319
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Загружаем...
2 870 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - Genius + Soul = Jazz (8437016248270) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From The Heart, Ive Got s For You, Moanin, Lets Go, One Mint Julep, Im Gonna Move To The Outskirts Of Town, Stompin Room Only, Mister C, Strike Up The Band, Birth Of The Blues, Alexanders Ragtime Band
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: From The Heart, Ive Got s For You, Moanin, Lets Go, One Mint Julep, Im Gonna Move To The Outskirts Of Town, Stompin Room Only, Mister C, Strike Up The Band, Birth Of The Blues, Alexanders Ragtime Band
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ray Charles - Genius + Soul = Jazz (8437016248270) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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