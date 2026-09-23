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Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка

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Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 1
Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 2
Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Pawns & Kings
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 1
  • Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 2
  • Alter Bridge - Pawns &amp; Kings (0840588171491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
8.41E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Pawns & Kings
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
This Is War, Dead Among The Living, Silver Tongue, Sin After Sin, Stay, Holiday, Fable Of The Silent Son, Season Of Promise, Last Man Standing, Pawns & Kings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: This Is War, Dead Among The Living, Silver Tongue, Sin After Sin, Stay, Holiday, Fable Of The Silent Son, Season Of Promise, Last Man Standing, Pawns &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Kings

Отзывы о товаре Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
8.41E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Pawns & Kings
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
This Is War, Dead Among The Living, Silver Tongue, Sin After Sin, Stay, Holiday, Fable Of The Silent Son, Season Of Promise, Last Man Standing, Pawns & Kings
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: This Is War, Dead Among The Living, Silver Tongue, Sin After Sin, Stay, Holiday, Fable Of The Silent Son, Season Of Promise, Last Man Standing, Pawns &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Kings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alter Bridge - Pawns & Kings (0840588171491) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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