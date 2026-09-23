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The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка

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The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 1
The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 2
The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 3
The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 4
The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 1
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 2
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 3
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 4
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why

Отзывы о товаре The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Byrds - Younger Than Yesterday (8713748982911) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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