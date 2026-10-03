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Наушники Hoco W25 Promise Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники Hoco W25 Promise Blue

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Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 7
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 8
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 9
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 10
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 11
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 12
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 13
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 14
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 15
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 16
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 17
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 18
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 19
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Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 23
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 24
Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 1
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 2
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 3
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 4
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 5
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 6
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 7
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 8
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 9
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 10
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 11
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 12
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 13
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 14
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 15
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 16
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 17
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 18
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 19
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 20
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 21
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 22
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 23
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 24
  • Наушники Hoco W25 Promise Blue - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641984
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Hoco W25 Promise Blue

Bluetooth-гарнитура Hoco W25 понравится пользователям с хорошим вкусом своей яркой синей расцветкой. Помимо привлекательного внешнего вида эта модель может похвастаться отличным звучанием, в котором можно будет услышать каждый звук благодаря поддержке воспроизведения частот в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Складная конструкция сделает наушники вашим неизменным спутником в любой обстановке. Регулируемое оголовье и мягкие накладные амбушюры позволят с комфортом носить эту гарнитуру на голове весь день. В основе безупречной работы Bluetooth-гарнитуры Hoco W25 лежат динамические излучатели с 40-миллиметровыми мембранами и закрытым акустическим оформлением для изоляции слушателя от звуков внешнего мира. Модель поддерживает функционирование в режиме гарнитуры благодаря микрофону в корпусе, который позволит отвечать на вызовы, поступающие на смартфон. Подключиться к мобильному устройству или компьютеру можно при помощи технологии Bluetooth 5.0, обеспечивающей стабильное соединение и отсутствие задержек.

Отзывы о товаре Наушники Hoco W25 Promise Blue




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth-гарнитура Hoco W25 понравится пользователям с хорошим вкусом своей яркой синей расцветкой. Помимо привлекательного внешнего вида эта модель может похвастаться отличным звучанием, в котором можно будет услышать каждый звук благодаря поддержке воспроизведения частот в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Складная конструкция сделает наушники вашим неизменным спутником в любой обстановке. Регулируемое оголовье и мягкие накладные амбушюры позволят с комфортом носить эту гарнитуру на голове весь день. В основе безупречной работы Bluetooth-гарнитуры Hoco W25 лежат динамические излучатели с 40-миллиметровыми мембранами и закрытым акустическим оформлением для изоляции слушателя от звуков внешнего мира. Модель поддерживает функционирование в режиме гарнитуры благодаря микрофону в корпусе, который позволит отвечать на вызовы, поступающие на смартфон. Подключиться к мобильному устройству или компьютеру можно при помощи технологии Bluetooth 5.0, обеспечивающей стабильное соединение и отсутствие задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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