Наушники Hoco W25 Promise Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Hoco W25 Promise Blue
Bluetooth-гарнитура Hoco W25 понравится пользователям с хорошим вкусом своей яркой синей расцветкой. Помимо привлекательного внешнего вида эта модель может похвастаться отличным звучанием, в котором можно будет услышать каждый звук благодаря поддержке воспроизведения частот в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Складная конструкция сделает наушники вашим неизменным спутником в любой обстановке. Регулируемое оголовье и мягкие накладные амбушюры позволят с комфортом носить эту гарнитуру на голове весь день. В основе безупречной работы Bluetooth-гарнитуры Hoco W25 лежат динамические излучатели с 40-миллиметровыми мембранами и закрытым акустическим оформлением для изоляции слушателя от звуков внешнего мира. Модель поддерживает функционирование в режиме гарнитуры благодаря микрофону в корпусе, который позволит отвечать на вызовы, поступающие на смартфон. Подключиться к мобильному устройству или компьютеру можно при помощи технологии Bluetooth 5.0, обеспечивающей стабильное соединение и отсутствие задержек.
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