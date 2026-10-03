Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс
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Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х12
Вес, кг.
2.2
Описание товара Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс
Ударная дрель Makita M8101 предназначена для сверления отверстий в твердых и мягких материалах. Триггерный двухпозиционный переключатель позволяет быстро переключать режимы работы. Быстрозажимной патрон упрощает смену оснастки. Ограничитель глубины обеспечивает эффективное сверление отверстий на заданную глубину. Инструмент работает от электросети, а за счет кабеля длиной 2 м не потребуется удлинитель.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Ударная дрель Makita M8101 предназначена для сверления отверстий в твердых и мягких материалах. Триггерный двухпозиционный переключатель позволяет быстро переключать режимы работы. Быстрозажимной патрон упрощает смену оснастки. Ограничитель глубины обеспечивает эффективное сверление отверстий на заданную глубину. Инструмент работает от электросети, а за счет кабеля длиной 2 м не потребуется удлинитель.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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