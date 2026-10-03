Блок питания KEENETIC KPS-1210-01
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%610 руб. 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639717
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х36х32
Вес, кг.
1.82
Описание товара Блок питания KEENETIC KPS-1210-01
Модель GPF-300P - это бюджетный источник питания мощностью 300 для производителя системы, выполненный в формате TFX в соответствии со спецификацией ATX 2.3 и предназначенный для использования в компактных корпусах, терминалах и даже банкоматах. Среди особенностей этого решения стоит отметить наличие активного PFC, стандартные разъемы, 80-мм тихий вентилятор, 85% КПД при 230 В и хорошую совместимость с системами на базе INTEL и AMD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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Модель GPF-300P - это бюджетный источник питания мощностью 300 для производителя системы, выполненный в формате TFX в соответствии со спецификацией ATX 2.3 и предназначенный для использования в компактных корпусах, терминалах и даже банкоматах. Среди особенностей этого решения стоит отметить наличие активного PFC, стандартные разъемы, 80-мм тихий вентилятор, 85% КПД при 230 В и хорошую совместимость с системами на базе INTEL и AMD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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