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Блок питания KEENETIC KPS-1225-01 купить с доставкой в Москве
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Блок питания KEENETIC KPS-1225-01

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Блок питания KEENETIC KPS-1225-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания KEENETIC KPS-1225-01
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
49х36х32
Вес, кг.
1.29

Описание товара Блок питания KEENETIC KPS-1225-01

Блок питания KEENETIC KPS-1225-01



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания KEENETIC KPS-1225-01




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания KEENETIC KPS-1225-01


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания KEENETIC KPS-1225-01 - стоимость товара 790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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