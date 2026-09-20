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Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS купить с доставкой в Москве
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Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS

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Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 553745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, г.
170

Описание товара Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS

Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] - один из важнейших элементов любого компьютера, ведь именно от него получают питание все комплектующие устройства системного блока. Представленную модель отличает превосходная производительность. Простая установка позволяет приобрести это устройство любому пользователю, даже тому, кто раньше никогда не занимался сборкой компьютеров. Уникальный дизайн верхней панели делает представленную модель стильной, ведь эстетика - немаловажный элемент любого системного блока и его внутренностей. Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] выполнен в форм-факторе ATX и обладает габаритами 140x150x86 мм (длина, ширина и высота соответственно). Корректор коэффициента мощности представлен активным типом, благодаря которому устройство практически полностью избавляется от паразитной реактивной мощности. Имеется поддержка EPS12V. Номинальная мощность данной модели равняется 400 Вт, из которых на линию 12 В приходится 324 Вт. Диапазон входного напряжения сети имеет предел 230 В.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] - один из важнейших элементов любого компьютера, ведь именно от него получают питание все комплектующие устройства системного блока. Представленную модель отличает превосходная производительность. Простая установка позволяет приобрести это устройство любому пользователю, даже тому, кто раньше никогда не занимался сборкой компьютеров. Уникальный дизайн верхней панели делает представленную модель стильной, ведь эстетика - немаловажный элемент любого системного блока и его внутренностей. Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] выполнен в форм-факторе ATX и обладает габаритами 140x150x86 мм (длина, ширина и высота соответственно). Корректор коэффициента мощности представлен активным типом, благодаря которому устройство практически полностью избавляется от паразитной реактивной мощности. Имеется поддержка EPS12V. Номинальная мощность данной модели равняется 400 Вт, из которых на линию 12 В приходится 324 Вт. Диапазон входного напряжения сети имеет предел 230 В.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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