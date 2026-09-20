Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
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Характеристики
Описание товара Блок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] - один из важнейших элементов любого компьютера, ведь именно от него получают питание все комплектующие устройства системного блока. Представленную модель отличает превосходная производительность. Простая установка позволяет приобрести это устройство любому пользователю, даже тому, кто раньше никогда не занимался сборкой компьютеров. Уникальный дизайн верхней панели делает представленную модель стильной, ведь эстетика - немаловажный элемент любого системного блока и его внутренностей. Блок питания Aerocool VX 400W PLUS [VX-400 PLUS] выполнен в форм-факторе ATX и обладает габаритами 140x150x86 мм (длина, ширина и высота соответственно). Корректор коэффициента мощности представлен активным типом, благодаря которому устройство практически полностью избавляется от паразитной реактивной мощности. Имеется поддержка EPS12V. Номинальная мощность данной модели равняется 400 Вт, из которых на линию 12 В приходится 324 Вт. Диапазон входного напряжения сети имеет предел 230 В.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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