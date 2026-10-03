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Набор насадок Makita "Circle series" 103 шт. D-42042 купить с доставкой в Москве
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Набор насадок Makita "Circle series" 103 шт. D-42042

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Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 1
Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 2
Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор насадок
  • Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 1
  • Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 2
  • Набор насадок Makita &quot;Circle series&quot; 103 шт. D-42042 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639339
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х7
Вес, кг.
3

Описание товара Набор насадок Makita "Circle series" 103 шт. D-42042

Набор насадок и инструментов предназначен для работы с дрелями, шуруповертами и гайковертами. Состоит из 103 предметов. Для удобного хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе.



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Отзывы о товаре Набор насадок Makita "Circle series" 103 шт. D-42042




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Набор насадок и инструментов предназначен для работы с дрелями, шуруповертами и гайковертами. Состоит из 103 предметов. Для удобного хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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