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Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 купить с доставкой в Москве
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Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020

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Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 1
Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 2
Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 3
Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор насадок
  • Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 1
  • Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 2
  • Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 3
  • Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор насадок
Вес, кг.
1.5

Описание товара Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020

Набор насадок Makita Circle D-42020, с реверсной отверткой, 65 предметов состоит из бит и торцевых головок разного размера, которые применяются для установки и демонтажа крепежей. В комплекте предусмотрен магнитный держатель, который обеспечивает комфортное применение оснастки. Рукоятка с прорезиненными вставками не выскальзывает при использовании. Гибкий держатель оптимален для работы в труднодоступных местах. Насадки произведены из нержавеющего сплава, который не трескается и не деформируется, не покрывается коррозией при длительном использовании. Для хранения инструментов применяется специальный пластиковый кейс с углублениями для фиксации деталей и ручкой для перемещения.



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Отзывы о товаре Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор насадок
Описание
Набор насадок Makita Circle D-42020, с реверсной отверткой, 65 предметов состоит из бит и торцевых головок разного размера, которые применяются для установки и демонтажа крепежей. В комплекте предусмотрен магнитный держатель, который обеспечивает комфортное применение оснастки. Рукоятка с прорезиненными вставками не выскальзывает при использовании. Гибкий держатель оптимален для работы в труднодоступных местах. Насадки произведены из нержавеющего сплава, который не трескается и не деформируется, не покрывается коррозией при длительном использовании. Для хранения инструментов применяется специальный пластиковый кейс с углублениями для фиксации деталей и ручкой для перемещения.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - стоимость товара 2130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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