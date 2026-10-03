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Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) купить с доставкой в Москве
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Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный)

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Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) - фото 1
Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стилусы
  • Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) - фото 1
  • Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639046
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилусы
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
50

Описание товара Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный)

В этот комплект входят пять наконечников для стилуса и специальное кольцо для снятия наконечников. Все эти наконечники окрашены в чёрный цвет. В качестве упаковки для них используется фирменная чёрная коробка ONYX BOOX с логотипом бренда. К числу совместимых с этими наконечниками стилусов относятся ONYX BOOX Pen Plus и ONYX BOOX Pen 2 Pro, а также те стилусы, что входят в комплект поставки читалок ONYX BOOX MAX 3, MAX Lumi, MAX Lumi 2, Note 2, Note 3, Note Air 2, Note Air 2 Plus, Nova 3, Nova 3 Color, Nova Air 2, Nova Air C, Tab X, Tab Ultra, Tab Ultra C. На всякий случай особо отметим, что к стилусам читалок ONYX BOOX Nova Air и Note Air данные наконечники не подходят.

Отзывы о товаре Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный)




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилусы
Описание
В этот комплект входят пять наконечников для стилуса и специальное кольцо для снятия наконечников. Все эти наконечники окрашены в чёрный цвет. В качестве упаковки для них используется фирменная чёрная коробка ONYX BOOX с логотипом бренда. К числу совместимых с этими наконечниками стилусов относятся ONYX BOOX Pen Plus и ONYX BOOX Pen 2 Pro, а также те стилусы, что входят в комплект поставки читалок ONYX BOOX MAX 3, MAX Lumi, MAX Lumi 2, Note 2, Note 3, Note Air 2, Note Air 2 Plus, Nova 3, Nova 3 Color, Nova Air 2, Nova Air C, Tab X, Tab Ultra, Tab Ultra C. На всякий случай особо отметим, что к стилусам читалок ONYX BOOX Nova Air и Note Air данные наконечники не подходят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цвет чёрный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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