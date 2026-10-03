Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT240 1024MB DDR3 (AF240-1024D3L2-V2)
AFOX GeForce GT 240 обеспечивает поддержку нового оборудования DirectX 10.1, поэтому как игровой экран, так и производительность исполнения будут лучше, чем у продуктов старшего поколения. Самая большая особенность GT 240 по-прежнему использует 40-нм техпроцесс, который демонстрирует выдающиеся результаты в тестах на энергопотребление. В тесте GT 240 имеет более высокую производительность, чем GeForce 9600 GT, но ее энергопотребление значительно ниже, что показывает, что 40-нм техпроцесс обеспечивает высокую эффективность выполнения видеокарт нового поколения, а также является более экологически чистым и энергосберегающим.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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