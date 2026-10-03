Смартфон Apple iPhone 15 128Gb (MTP13HN/A) Pink
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 15 128Gb (MTP13HN/A) Pink
Базовый iPhone 15 получил корпус со скругленными краями и матовым покрытием. У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит. Вместо челки в верхней части дисплея овальный разрез Dynamic Island. Тыльная камера двойная, с диагональным расположением датчиков. Главный сенсор 48-мегапиксельный, ширик 12-мегапиксельный с возможностью съемки с 2-кратным приближением без потери качества. Фронтальная камера 12-мегапиксельная. iPhone 15 умеет снимать видео в 4K при 60 fps. Есть специальный кинематографический режим съемки. Аппаратная основа унаследована от iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это чипсет A16 Bionic. Энергоэффективность в сравнении с iPhone 14 выросла. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ.
Емкость батареи iPhone 15 составляет 3877 мАч. Apple гарантирует беспроблемную работу в течение дня. Еще одно важное нововведение — порт USB-C, который заменил Lightning. iPhone 15 умеет связываться со спутником и посылать сигнал SOS. Внутри чип U2, повышающий точность геолокации. Apple также оснастила смартфон шумодавом последнего поколения, который работает при разговорах.
Видео:
Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 15 128Gb (MTP13HN/A) Pink
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Базовый iPhone 15 получил корпус со скругленными краями и матовым покрытием. У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит. Вместо челки в верхней части дисплея овальный разрез Dynamic Island. Тыльная камера двойная, с диагональным расположением датчиков. Главный сенсор 48-мегапиксельный, ширик 12-мегапиксельный с возможностью съемки с 2-кратным приближением без потери качества. Фронтальная камера 12-мегапиксельная. iPhone 15 умеет снимать видео в 4K при 60 fps. Есть специальный кинематографический режим съемки. Аппаратная основа унаследована от iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это чипсет A16 Bionic. Энергоэффективность в сравнении с iPhone 14 выросла. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ.
Емкость батареи iPhone 15 составляет 3877 мАч. Apple гарантирует беспроблемную работу в течение дня. Еще одно важное нововведение — порт USB-C, который заменил Lightning. iPhone 15 умеет связываться со спутником и посылать сигнал SOS. Внутри чип U2, повышающий точность геолокации. Apple также оснастила смартфон шумодавом последнего поколения, который работает при разговорах.
Видео:
Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 15 128Gb (MTP13HN/A) Pink
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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