Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Black
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, чёрный (5109BQJG)** HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти, который подойдёт как для работы, так и для развлечений. Он оснащён высокопроизводительным процессором и графическим ускорителем, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. **Основные характеристики:** * **Память:** 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений. * **Дисплей:** большой экран с высоким разрешением обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Камера:** тройная камера с высоким разрешением позволяет делать качественные фотографии и видео. * **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. * **Дизайн:** стильный и элегантный дизайн в чёрном цвете. Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и надёжное устройство для повседневного использования.
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