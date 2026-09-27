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0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка

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0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 1
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 2
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 3
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 4
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 5
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 6
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 7
0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 1
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 2
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 3
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 4
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 5
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 6
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 7
  • 0190758011318, Виниловая пластинка Toto, Isolation - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка

Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. Isolation — пятый студийный альбом Toto, изданный в 1984 году лейблом Columbia Records.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.

Отзывы о товаре 0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. Isolation — пятый студийный альбом Toto, изданный в 1984 году лейблом Columbia Records.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0190758011318, Toto, Isolation виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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