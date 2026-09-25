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Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Pressure Chief
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cake - Pressure Chief (0196588093210) - фото 1
  • Cake - Pressure Chief (0196588093210) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588093210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Pressure Chief
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wheels, No Phone, Take It All Away, Dime, Carbon Monoxide, The Guitar Man, Waiting, She'll Hang the Baskets, End of the Movie, Palm of Your Hand, Tougher Than It I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Cake / Pressure Chief (1LP) - это возможность погрузиться в музыкальный мир талантливой и эксцентричной группы Cake. Альбом Pressure Chief - это источник неповторимой энергии и оригинального звучания. Проникнитесь смелыми и необычными мелодиями, шармом и интеллектом текстов песен группы. Виниловая пластинка позволит вам насладиться каждой нотой и каждой нюансом музыкального творчества Cake. Pressure Chief предлагает богатый звук и интригующую атмосферу, которые сделают ваше прослушивание незабываемым. С теплым и насыщенным звучанием винила, вы сможете полностью погрузиться в артистичность и unique музыкального стиля Cake. Купить виниловую пластинку Cake / Pressure Chief (1LP) - это возможность приобрести не только музыкальное произведение, но и часть творческого наследия группы, которая будет радовать вас и добавлять особый шарм в вашу коллекцию винила.

Отзывы о товаре Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588093210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Pressure Chief
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wheels, No Phone, Take It All Away, Dime, Carbon Monoxide, The Guitar Man, Waiting, She'll Hang the Baskets, End of the Movie, Palm of Your Hand, Tougher Than It I
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Cake / Pressure Chief (1LP) - это возможность погрузиться в музыкальный мир талантливой и эксцентричной группы Cake. Альбом Pressure Chief - это источник неповторимой энергии и оригинального звучания. Проникнитесь смелыми и необычными мелодиями, шармом и интеллектом текстов песен группы. Виниловая пластинка позволит вам насладиться каждой нотой и каждой нюансом музыкального творчества Cake. Pressure Chief предлагает богатый звук и интригующую атмосферу, которые сделают ваше прослушивание незабываемым. С теплым и насыщенным звучанием винила, вы сможете полностью погрузиться в артистичность и unique музыкального стиля Cake. Купить виниловую пластинку Cake / Pressure Chief (1LP) - это возможность приобрести не только музыкальное произведение, но и часть творческого наследия группы, которая будет радовать вас и добавлять особый шарм в вашу коллекцию винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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