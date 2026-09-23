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Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка

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Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blessings And Miracles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538714579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blessings And Miracles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ghost Of Future Pull / New Light, Santana Celebration, Rumbalero, Joy, Move, Whiter Shade Of Pale, Break, Yo Estate, She's Fire, Peace Power, America For Sale, Breathing Under Water, Mother Yes, Song For Cindy, Angel Choir / All Together, Ghost Of Future Pull Part 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ghost Of Future Pull / New Light, Santana Celebration, Rumbalero, Joy, Move, Whiter Shade Of Pale, Break, Yo Estate, She's Fire, Peace Power, America For Sale, Breathing Under Water, Mother Yes, Song For Cindy, Angel Choir / All Together, Ghost Of Future Pull Part 2

Отзывы о товаре Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538714579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blessings And Miracles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ghost Of Future Pull / New Light, Santana Celebration, Rumbalero, Joy, Move, Whiter Shade Of Pale, Break, Yo Estate, She's Fire, Peace Power, America For Sale, Breathing Under Water, Mother Yes, Song For Cindy, Angel Choir / All Together, Ghost Of Future Pull Part 2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ghost Of Future Pull / New Light, Santana Celebration, Rumbalero, Joy, Move, Whiter Shade Of Pale, Break, Yo Estate, She's Fire, Peace Power, America For Sale, Breathing Under Water, Mother Yes, Song For Cindy, Angel Choir / All Together, Ghost Of Future Pull Part 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Blessings And Miracles (4050538714579) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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