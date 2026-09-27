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5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка

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5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 1
5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 2
5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 3
5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 4
5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 1
  • 5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 2
  • 5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 3
  • 5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 4
  • 5414939641114, Виниловая пластинка Motorhead, Iron Fist - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 1982 года группы Mot?rhead. Последний альбом группы записанный в составе Килмистер-Тейлор-Кларк (в мае 1982 года Эдди Кларк покинет группу). Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал

Отзывы о товаре 5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание студийного альбома 1982 года группы Mot?rhead. Последний альбом группы записанный в составе Килмистер-Тейлор-Кларк (в мае 1982 года Эдди Кларк покинет группу). Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5414939641114, Motorhead, Iron Fist виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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