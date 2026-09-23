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Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка

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Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка - фото 1
Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
KAYAK
Альбом (сингл)
Phantom Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка - фото 1
  • Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428013117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
KAYAK
Альбом (сингл)
Phantom Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Keep The Change, Winning Ways, Daphne (Laurel Tree), Journey Through Time, Phantom Of The Night, Crime Of Passion, The Poet And The One Man Band, Ruthless Queen, No Mans Land, First Signs Of Spring

Отзывы о товаре Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428013117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
KAYAK
Альбом (сингл)
Phantom Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Keep The Change, Winning Ways, Daphne (Laurel Tree), Journey Through Time, Phantom Of The Night, Crime Of Passion, The Poet And The One Man Band, Ruthless Queen, No Mans Land, First Signs Of Spring
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kayak - Phantom Of The Night (0630428013117) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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