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0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка

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0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636426
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка

Запись концерта Элтона Джона и Рэй Купера, прошедшего в Москве, в мае 1979 года. Элтон Джон решил посетить Россию с двумя концертами после окончания мирового турне. Спутницей Элтона Джона на протяжении всего визита в СССР стала его мать. Советский отель в Москве не был готов принять такую большую делегацию из Америки, так что предлагал поселить Элтона Джона и его коллектив в разные отели. В итоге проблема была улажена и все участники шоу остановились в одном месте. Интересно, что билеты на концерт сэра Элтона Джона не поступали в свободную продажу. Получить их можно было только имея партийные связи. Выступления Элтона Джона в СССР прошли в Большом концертном зале Октябрьский и московском ГЦКЗ Россия. Всего состоялось четыре концерта. Юбилейное переиздание на черном виниле к 40-летию концерта. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла. Рэй Купер - британский музыкант и композитор. Участвует в сессиях звукозаписи и выступлениях на концертах (перкуссия, ударные). Иногда выступает как актёр, снимаясь в небольших ролях в кинофильмах и сериалах. За время своей деятельности с начала 1960-х сотрудничал и продолжает сотрудничать с различными коллективами и музыкантами - при его участии выступали и записывались, например, Джордж Харрисон, Элтон Джон, Билли Джоэл, Эрик Клэптон, The Rolling Stones, The Traveling Wilburys, Борис Гребенщиков и многие другие.

Отзывы о товаре 0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Запись концерта Элтона Джона и Рэй Купера, прошедшего в Москве, в мае 1979 года. Элтон Джон решил посетить Россию с двумя концертами после окончания мирового турне. Спутницей Элтона Джона на протяжении всего визита в СССР стала его мать. Советский отель в Москве не был готов принять такую большую делегацию из Америки, так что предлагал поселить Элтона Джона и его коллектив в разные отели. В итоге проблема была улажена и все участники шоу остановились в одном месте. Интересно, что билеты на концерт сэра Элтона Джона не поступали в свободную продажу. Получить их можно было только имея партийные связи. Выступления Элтона Джона в СССР прошли в Большом концертном зале Октябрьский и московском ГЦКЗ Россия. Всего состоялось четыре концерта. Юбилейное переиздание на черном виниле к 40-летию концерта. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла. Рэй Купер - британский музыкант и композитор. Участвует в сессиях звукозаписи и выступлениях на концертах (перкуссия, ударные). Иногда выступает как актёр, снимаясь в небольших ролях в кинофильмах и сериалах. За время своей деятельности с начала 1960-х сотрудничал и продолжает сотрудничать с различными коллективами и музыкантами - при его участии выступали и записывались, например, Джордж Харрисон, Элтон Джон, Билли Джоэл, Эрик Клэптон, The Rolling Stones, The Traveling Wilburys, Борис Гребенщиков и многие другие.
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