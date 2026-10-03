Описание товара 0602577142956, John, Elton, Live From Moscow виниловая пластинка

Запись концерта Элтона Джона и Рэй Купера, прошедшего в Москве, в мае 1979 года. Элтон Джон решил посетить Россию с двумя концертами после окончания мирового турне. Спутницей Элтона Джона на протяжении всего визита в СССР стала его мать. Советский отель в Москве не был готов принять такую большую делегацию из Америки, так что предлагал поселить Элтона Джона и его коллектив в разные отели. В итоге проблема была улажена и все участники шоу остановились в одном месте. Интересно, что билеты на концерт сэра Элтона Джона не поступали в свободную продажу. Получить их можно было только имея партийные связи. Выступления Элтона Джона в СССР прошли в Большом концертном зале Октябрьский и московском ГЦКЗ Россия. Всего состоялось четыре концерта. Юбилейное переиздание на черном виниле к 40-летию концерта. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла. Рэй Купер - британский музыкант и композитор. Участвует в сессиях звукозаписи и выступлениях на концертах (перкуссия, ударные). Иногда выступает как актёр, снимаясь в небольших ролях в кинофильмах и сериалах. За время своей деятельности с начала 1960-х сотрудничал и продолжает сотрудничать с различными коллективами и музыкантами - при его участии выступали и записывались, например, Джордж Харрисон, Элтон Джон, Билли Джоэл, Эрик Клэптон, The Rolling Stones, The Traveling Wilburys, Борис Гребенщиков и многие другие.