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0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка

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0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 1
0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 2
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0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 4
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0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 6
0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Джастин Бибер
Альбом (сингл)
Justice
Жанр
популярная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 1
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 2
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 3
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 4
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 5
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 6
  • 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636405
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Джастин Бибер
Альбом (сингл)
Justice
Жанр
популярная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка

Студийный альбом 2021 года певца Джастина Бибера. В записи альбома участвовали такие музыканты как Халид, Chance the Rapper, the Kid Laroi, Доминик Файк, Daniel Caesar, Giveon, Beam, Burna Boy и Бенни Бланко. Бибер стал первым сольным артистом-мужчиной, который одновременно дебютировал на вершине Billboard Hot 100 (это сделал сингл Peaches) и Billboard 200 (и четвёртым в целом кому это удалось сделать после Тейлор Свифт, Арианы Гранде и группы BTS). Релиз представлен на двойном черном виниле. Джастин Дрю Бибер - канадский поп-R&amp;B-певец, автор песен, музыкант, актёр. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Браун организовал для Бибера встречу с Ашером в Атланте. Вскоре Бибер стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), совместного предприятия Брауна и Ашера, а ещё позже Эл-Эй Рид пригласил его в Island Records. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми двадцатиоднолетний Джастин получил премию в категории Лучшая танцевальная запись.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Джастин Бибер
Альбом (сингл)
Justice
Жанр
популярная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Развернуть
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Студийный альбом 2021 года певца Джастина Бибера. В записи альбома участвовали такие музыканты как Халид, Chance the Rapper, the Kid Laroi, Доминик Файк, Daniel Caesar, Giveon, Beam, Burna Boy и Бенни Бланко. Бибер стал первым сольным артистом-мужчиной, который одновременно дебютировал на вершине Billboard Hot 100 (это сделал сингл Peaches) и Billboard 200 (и четвёртым в целом кому это удалось сделать после Тейлор Свифт, Арианы Гранде и группы BTS). Релиз представлен на двойном черном виниле. Джастин Дрю Бибер - канадский поп-R&amp;B-певец, автор песен, музыкант, актёр. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Браун организовал для Бибера встречу с Ашером в Атланте. Вскоре Бибер стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), совместного предприятия Брауна и Ашера, а ещё позже Эл-Эй Рид пригласил его в Island Records. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми двадцатиоднолетний Джастин получил премию в категории Лучшая танцевальная запись.


Теги товара: Поп-музыка
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