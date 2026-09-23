J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 636234
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка
Третья студийная пластинка Okie американского музыканта и певца J.J. Cale была издана в 1974 году. Альбом получился очень удачным — это можно утверждать хотя бы потому, что некоторые композиции расхватали на каверы десятки исполнителей. Самой перепеваемой оказалась песня «I Got the Same Old Blues», которую позже исполняли Эрик Клэптон, Фредди Кинг, Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, Bobby Bland и прочие коллективы. Не менее популярными оказались треки «Cajun Moon» и «Anyway the Wind Blows».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Третья студийная пластинка Okie американского музыканта и певца J.J. Cale была издана в 1974 году. Альбом получился очень удачным — это можно утверждать хотя бы потому, что некоторые композиции расхватали на каверы десятки исполнителей. Самой перепеваемой оказалась песня «I Got the Same Old Blues», которую позже исполняли Эрик Клэптон, Фредди Кинг, Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, Bobby Bland и прочие коллективы. Не менее популярными оказались треки «Cajun Moon» и «Anyway the Wind Blows».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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