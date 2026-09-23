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J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка

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J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 1
J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 2
J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 1
  • J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 2
  • J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка

Третья студийная пластинка Okie американского музыканта и певца J.J. Cale была издана в 1974 году. Альбом получился очень удачным — это можно утверждать хотя бы потому, что некоторые композиции расхватали на каверы десятки исполнителей. Самой перепеваемой оказалась песня «I Got the Same Old Blues», которую позже исполняли Эрик Клэптон, Фредди Кинг, Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, Bobby Bland и прочие коллективы. Не менее популярными оказались треки «Cajun Moon» и «Anyway the Wind Blows».

Отзывы о товаре J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Okie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Третья студийная пластинка Okie американского музыканта и певца J.J. Cale была издана в 1974 году. Альбом получился очень удачным — это можно утверждать хотя бы потому, что некоторые композиции расхватали на каверы десятки исполнителей. Самой перепеваемой оказалась песня «I Got the Same Old Blues», которую позже исполняли Эрик Клэптон, Фредди Кинг, Lynyrd Skynyrd, Captain Beefheart, Bobby Bland и прочие коллективы. Не менее популярными оказались треки «Cajun Moon» и «Anyway the Wind Blows».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J.J. Cale - Okie (0600753366240) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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