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Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2)

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Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 1
Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 2
Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 1
  • Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 2
  • Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636005
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х13
Вес, кг.
3.1

Описание товара Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2)

Серия PK-D сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze, обеспечивая эффективность до 85 % при типичной нагрузке, сводя к минимуму избыточное тепловыделение и снижая затраты на электроэнергию. Конвертер DC-DC, разработанный для шин +3,3 В и +5 В, помогает добиться более точного регулирования напряжения и улучшить совместимость системы с компонентами следующего поколения. Разработан для стабильной работы и обеспечения постоянной выходной мощности в условиях окружающей среды с высокими температурами (вплоть до 40°C) и на высотах до 5000 м. над уровнем моря.

Отзывы о товаре Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Серия PK-D сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze, обеспечивая эффективность до 85 % при типичной нагрузке, сводя к минимуму избыточное тепловыделение и снижая затраты на электроэнергию. Конвертер DC-DC, разработанный для шин +3,3 В и +5 В, помогает добиться более точного регулирования напряжения и улучшить совместимость системы с компонентами следующего поколения. Разработан для стабильной работы и обеспечения постоянной выходной мощности в условиях окружающей среды с высокими температурами (вплоть до 40°C) и на высотах до 5000 м. над уровнем моря.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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