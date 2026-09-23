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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739137
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Описание товара Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 2x8pin CPU 3xMolex+FDD 4x6/8pin 1xPCI-E 12xSATA 3pin ARGB черный ZM1000-TMX2 VIEW ZALMAN
Блок питания Zalman TeraMaxII SE VIEW 1000W Gold
Zalman TeraMaxII SE VIEW 1000W Gold — это полностью модульный блок питания стандарта ATX 3.1, сертифицированный по 80 PLUS Gold и Cybenetics ETA Platinum с КПД до 92%. Оснащён поддержкой PCIe 5.1 и коннектором 16-pin 12V-2x6 для современных видеокарт, включая серии NVIDIA RTX 40/50 и новые модели AMD.
Устройство отличается высокой стабильностью и надёжностью благодаря японским алюминиевым твёрдотельным конденсаторам, встроенному EMI-фильтру и технологии подавления колебаний напряжения.
Для охлаждения используется вентилятор на подшипнике FDB (Fluid Dynamic Bearing) с низким уровнем шума и увеличенным сроком службы, а ARGB-подсветка синхронизируется с материнскими платами через 3-pin 5V RGB SYNC.
Прозрачная боковая панель и RGB-эффекты подчёркивают стиль, а плоские кабели облегчают укладку и улучшают воздушный поток внутри корпуса.
Блок питания Zalman TeraMaxII SE VIEW 1000W Gold
Zalman TeraMaxII SE VIEW 1000W Gold — это полностью модульный блок питания стандарта ATX 3.1, сертифицированный по 80 PLUS Gold и Cybenetics ETA Platinum с КПД до 92%. Оснащён поддержкой PCIe 5.1 и коннектором 16-pin 12V-2x6 для современных видеокарт, включая серии NVIDIA RTX 40/50 и новые модели AMD.
Устройство отличается высокой стабильностью и надёжностью благодаря японским алюминиевым твёрдотельным конденсаторам, встроенному EMI-фильтру и технологии подавления колебаний напряжения.
Для охлаждения используется вентилятор на подшипнике FDB (Fluid Dynamic Bearing) с низким уровнем шума и увеличенным сроком службы, а ARGB-подсветка синхронизируется с материнскими платами через 3-pin 5V RGB SYNC.
Прозрачная боковая панель и RGB-эффекты подчёркивают стиль, а плоские кабели облегчают укладку и улучшают воздушный поток внутри корпуса.
Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 2x8pin CPU 3xMolex+FDD 4x6/8pin 1xPCI-E 12xSATA 3pin ARGB черный ZM1000-TMX2 VIEW ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 2x8pin CPU 3xMolex+FDD 4x6/8pin 1xPCI-E 12xSATA 3pin ARGB черный ZM1000-TMX2 VIEW ZALMAN