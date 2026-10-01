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Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG)

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Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 1
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 2
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 3
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 4
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 5
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 1
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 2
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 3
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 4
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 5
  • Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620876
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Характеристики

Бренд
Super Flower
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Габариты
8.6х14х15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG)

Блок питания Chieftec 550W CPS-550S. PFC-активный. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG)




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Характеристики
Бренд
Super Flower
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Развернуть
Габариты
8.6х14х15
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Chieftec 550W CPS-550S. PFC-активный. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Gold
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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