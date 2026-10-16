Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)
Блок питания Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] в черном корпусе ориентирован на оснащение игровых и мощных универсальных ПК. Номинальная мощность устройства 850 Вт достаточна для стабильной работы многоядерного CPU, одной или нескольких геймерских видеокарт, множества накопителей, плат расширения, вентиляторов и других компонентов ПК. Полностью модульная конструкция позволяет использовать только необходимые кабели. В результате улучшается организация внутреннего пространства системного блока и повышается качество вентиляции. Плоские кабели отличаются удобством размещения в труднодоступных местах. БП Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] оснащен японскими конденсаторами с улучшенной стабильностью параметров. Устройство совместимо со спецификацией Intel ATX 3.0 и выдерживает двукратные скачки мощности. Благодаря этому повышается надежность системы питания. КПД БП увеличивает DC-DC преобразователь. Охлаждение устройства производит вентилятор типоразмера 120 мм с функцией остановки. При сниженных нагрузках источник питания почти не нагревается и работает бесшумно.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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