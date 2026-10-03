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Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1)

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Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 2
Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 3
Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 4
Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 1
  • Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 2
  • Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 3
  • Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 4
  • Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634731
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера, где важна стабильность и достаточный запас производительности для повседневных задач. С его помощью вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким медиаконтентом, получив заметный прирост отклика системы по сравнению с базовыми моделями DDR4. Однако для современных ААА-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными программами стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких планок для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Он выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные системные блоки, поэтому для ноутбуков или компактных ПК он не подойдет. Этот тип слотов является самым распространенным, но важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным стартовым вариантом для большинства пользователей, позволяя системе не обращаться к медленному файлу подкачки на диске при активной работе. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы в многозадачности и общей плавности работы. В паре с процессором, имеющим мощный контроллер памяти, такая частота раскрывает его потенциал, давая реальный прирост FPS в играх по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг модуля составляет CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц формирует сбалансированный показатель латентности, обеспечивающий хорошую скорость отклика. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для памяти DDR4, разогнанной выше базовых спецификаций JEDEC. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически активировать профиль разгона в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих стандарт DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с unlocked-множителем (например, Intel K-серии или AMD Ryzen) или платформа, официально поддерживающая такие частоты. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором черного цвета из серии NOX Black, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильная конструкция радиатора сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что важно при сборке компактных систем или использовании башенных систем охлаждения. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не планирует создавать ярко освещенную игровую сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, чей контроллер памяти оптимизирован под двухканальный режим, рекомендуется купить два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь выбрать максимально похожую модель по частоте, таймингам и вольтажу для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет нужное количество слотов DIMM и поддерживает такой объем и частоту, особенно при использовании четырех модулей. Этот модуль - отличный выбор для создания бюджетного ПК или первого шага в апгрейде, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ ОЗУ, сразу планируйте покупку парного комплекта для оптимальной производительности.

Отзывы о товаре Память оперативная Apacer 8GB DDR4 3200 DIMM NOX Black (AH4U08G32C28YMBAA-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера, где важна стабильность и достаточный запас производительности для повседневных задач. С его помощью вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким медиаконтентом, получив заметный прирост отклика системы по сравнению с базовыми моделями DDR4. Однако для современных ААА-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными программами стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких планок для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Он выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные системные блоки, поэтому для ноутбуков или компактных ПК он не подойдет. Этот тип слотов является самым распространенным, но важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным стартовым вариантом для большинства пользователей, позволяя системе не обращаться к медленному файлу подкачки на диске при активной работе. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы в многозадачности и общей плавности работы. В паре с процессором, имеющим мощный контроллер памяти, такая частота раскрывает его потенциал, давая реальный прирост FPS в играх по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг модуля составляет CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц формирует сбалансированный показатель латентности, обеспечивающий хорошую скорость отклика. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для памяти DDR4, разогнанной выше базовых спецификаций JEDEC. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически активировать профиль разгона в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих стандарт DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с unlocked-множителем (например, Intel K-серии или AMD Ryzen) или платформа, официально поддерживающая такие частоты. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором черного цвета из серии NOX Black, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильная конструкция радиатора сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что важно при сборке компактных систем или использовании башенных систем охлаждения. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит надежность и не планирует создавать ярко освещенную игровую сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, чей контроллер памяти оптимизирован под двухканальный режим, рекомендуется купить два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся, старайтесь выбрать максимально похожую модель по частоте, таймингам и вольтажу для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет нужное количество слотов DIMM и поддерживает такой объем и частоту, особенно при использовании четырех модулей. Этот модуль - отличный выбор для создания бюджетного ПК или первого шага в апгрейде, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ ОЗУ, сразу планируйте покупку парного комплекта для оптимальной производительности.

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