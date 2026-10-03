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Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F)

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Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 4
Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon R9 390
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 4
  • Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633141
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R9 390
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Частота видеопамяти
4800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х30
Вес, г.
975

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F)

Sinotex Ninja Radeon R9 370 4GB (AFR937045F) - видеокарта на чипе Radeon R9 370 с 4 ГБ GDDR5 и 256-битной шиной, ориентированная на игры 1080p предыдущего поколения и работу с графикой. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение Ninja-серии.

Для кого и под какие задачи

R9 370 Ninja подойдёт для сборок среднего уровня под старые ААА-игры (Witcher 3, GTA V, Battlefield 4) на высоких настройках Full HD и онлайн-проекты. Карта сохраняет актуальность для HTPC, лёгкого контент-креаторства и апгрейда систем 5-7-летней давности.

Производительность и память

Графический процессор R9 370 с 1024 потоковыми процессорами и 64 ROP работает на частоте 860 МГц, обеспечивая достойный FPS в играх предыдущего поколения при 1080p. 4 ГБ GDDR5 с частотой 4800 МГц (эффективная 9600 МГц) и широкой 256-битной шиной дают высокую пропускную способность 192 ГБ/с для текстур и антиалиасинга.

Охлаждение и форм-фактор

Два осевых вентилятора с никелированным радиатором эффективно охлаждают карту при TDP 110-150 Вт и длительных нагрузках в играх или рендеринге. Длина 210 мм и двухслотовый профиль позволяют установить модель в стандартные ATX-корпуса без проблем совместимости.

Подключения и дисплеи

Разъёмы DisplayPort 1.2, DVI-D и HDMI 1.4a поддерживают несколько мониторов с разрешением до 4096?2160 по цифровым интерфейсам. Набор удобен для мультимониторных геймерских конфигураций и рабочих столов с двумя-тремя экранами.

Важные нюансы перед покупкой

R9 370 требует блока питания от 350-400 Вт с 6/8-pin коннектором; драйверы AMD Crimson устаревают - проверьте совместимость с вашей ОС. Для новых игр 2023-2025 годов лучше выбрать современные аналоги RX 6000/RTX 30 серий с поддержкой трассировки лучей.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R9 390
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
860
Частота видеопамяти
4800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Sinotex Ninja Radeon R9 370 4GB (AFR937045F) - видеокарта на чипе Radeon R9 370 с 4 ГБ GDDR5 и 256-битной шиной, ориентированная на игры 1080p предыдущего поколения и работу с графикой. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение Ninja-серии.

Для кого и под какие задачи

R9 370 Ninja подойдёт для сборок среднего уровня под старые ААА-игры (Witcher 3, GTA V, Battlefield 4) на высоких настройках Full HD и онлайн-проекты. Карта сохраняет актуальность для HTPC, лёгкого контент-креаторства и апгрейда систем 5-7-летней давности.

Производительность и память

Графический процессор R9 370 с 1024 потоковыми процессорами и 64 ROP работает на частоте 860 МГц, обеспечивая достойный FPS в играх предыдущего поколения при 1080p. 4 ГБ GDDR5 с частотой 4800 МГц (эффективная 9600 МГц) и широкой 256-битной шиной дают высокую пропускную способность 192 ГБ/с для текстур и антиалиасинга.

Охлаждение и форм-фактор

Два осевых вентилятора с никелированным радиатором эффективно охлаждают карту при TDP 110-150 Вт и длительных нагрузках в играх или рендеринге. Длина 210 мм и двухслотовый профиль позволяют установить модель в стандартные ATX-корпуса без проблем совместимости.

Подключения и дисплеи

Разъёмы DisplayPort 1.2, DVI-D и HDMI 1.4a поддерживают несколько мониторов с разрешением до 4096?2160 по цифровым интерфейсам. Набор удобен для мультимониторных геймерских конфигураций и рабочих столов с двумя-тремя экранами.

Важные нюансы перед покупкой

R9 370 требует блока питания от 350-400 Вт с 6/8-pin коннектором; драйверы AMD Crimson устаревают - проверьте совместимость с вашей ОС. Для новых игр 2023-2025 годов лучше выбрать современные аналоги RX 6000/RTX 30 серий с поддержкой трассировки лучей.



Теги товара: AMD Radeon
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