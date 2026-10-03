Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja R9 370 4GB (AFR937045F)
Sinotex Ninja Radeon R9 370 4GB (AFR937045F) - видеокарта на чипе Radeon R9 370 с 4 ГБ GDDR5 и 256-битной шиной, ориентированная на игры 1080p предыдущего поколения и работу с графикой. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение Ninja-серии.
Для кого и под какие задачи
R9 370 Ninja подойдёт для сборок среднего уровня под старые ААА-игры (Witcher 3, GTA V, Battlefield 4) на высоких настройках Full HD и онлайн-проекты. Карта сохраняет актуальность для HTPC, лёгкого контент-креаторства и апгрейда систем 5-7-летней давности.
Производительность и память
Графический процессор R9 370 с 1024 потоковыми процессорами и 64 ROP работает на частоте 860 МГц, обеспечивая достойный FPS в играх предыдущего поколения при 1080p. 4 ГБ GDDR5 с частотой 4800 МГц (эффективная 9600 МГц) и широкой 256-битной шиной дают высокую пропускную способность 192 ГБ/с для текстур и антиалиасинга.
Охлаждение и форм-фактор
Два осевых вентилятора с никелированным радиатором эффективно охлаждают карту при TDP 110-150 Вт и длительных нагрузках в играх или рендеринге. Длина 210 мм и двухслотовый профиль позволяют установить модель в стандартные ATX-корпуса без проблем совместимости.
Подключения и дисплеи
Разъёмы DisplayPort 1.2, DVI-D и HDMI 1.4a поддерживают несколько мониторов с разрешением до 4096?2160 по цифровым интерфейсам. Набор удобен для мультимониторных геймерских конфигураций и рабочих столов с двумя-тремя экранами.
Важные нюансы перед покупкой
R9 370 требует блока питания от 350-400 Вт с 6/8-pin коннектором; драйверы AMD Crimson устаревают - проверьте совместимость с вашей ОС. Для новых игр 2023-2025 годов лучше выбрать современные аналоги RX 6000/RTX 30 серий с поддержкой трассировки лучей.
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Теги товара: AMD Radeon
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Sinotex Ninja Radeon R9 370 4GB (AFR937045F) - видеокарта на чипе Radeon R9 370 с 4 ГБ GDDR5 и 256-битной шиной, ориентированная на игры 1080p предыдущего поколения и работу с графикой. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение Ninja-серии.
Для кого и под какие задачи
R9 370 Ninja подойдёт для сборок среднего уровня под старые ААА-игры (Witcher 3, GTA V, Battlefield 4) на высоких настройках Full HD и онлайн-проекты. Карта сохраняет актуальность для HTPC, лёгкого контент-креаторства и апгрейда систем 5-7-летней давности.
Производительность и память
Графический процессор R9 370 с 1024 потоковыми процессорами и 64 ROP работает на частоте 860 МГц, обеспечивая достойный FPS в играх предыдущего поколения при 1080p. 4 ГБ GDDR5 с частотой 4800 МГц (эффективная 9600 МГц) и широкой 256-битной шиной дают высокую пропускную способность 192 ГБ/с для текстур и антиалиасинга.
Охлаждение и форм-фактор
Два осевых вентилятора с никелированным радиатором эффективно охлаждают карту при TDP 110-150 Вт и длительных нагрузках в играх или рендеринге. Длина 210 мм и двухслотовый профиль позволяют установить модель в стандартные ATX-корпуса без проблем совместимости.
Подключения и дисплеи
Разъёмы DisplayPort 1.2, DVI-D и HDMI 1.4a поддерживают несколько мониторов с разрешением до 4096?2160 по цифровым интерфейсам. Набор удобен для мультимониторных геймерских конфигураций и рабочих столов с двумя-тремя экранами.
Важные нюансы перед покупкой
R9 370 требует блока питания от 350-400 Вт с 6/8-pin коннектором; драйверы AMD Crimson устаревают - проверьте совместимость с вашей ОС. Для новых игр 2023-2025 годов лучше выбрать современные аналоги RX 6000/RTX 30 серий с поддержкой трассировки лучей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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