Top.Mail.Ru
Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 3
Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696342
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х30
Вес, г.
600

Описание товара Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2)

Видеокарта Afox RX550 — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Она оснащена 2 ГБ памяти GDDR5, что обеспечивает быструю обработку графики и позволяет запускать игры и приложения без задержек.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
210
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Afox RX550 — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Она оснащена 2 ГБ памяти GDDR5, что обеспечивает быструю обработку графики и позволяет запускать игры и приложения без задержек.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox RX550 2GB GDDR5 128bit (AFRX550-2048D5H2-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...