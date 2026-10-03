Тумба Kyocera CB-7210M металлическая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632834
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тумба
Дополнительно
материал - металл
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х50
Вес, кг.
20
Описание товара Тумба Kyocera CB-7210M металлическая
Аксессуар отличается функциональностью и долговечностью. Выполнен из надежных современных материалов.
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Бренд
Kyocera
Тип товара
Тумба
Дополнительно
материал - металл
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Аксессуар отличается функциональностью и долговечностью. Выполнен из надежных современных материалов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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