Лоток Kyocera PF-471 (1203NN3NL0/1203NN3NL1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
лоток
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Kyocera PF-471
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722965
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип устройства
лоток
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Kyocera PF-471
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х36
Вес, кг.
21
Описание товара Лоток Kyocera PF-471 (1203NN3NL0/1203NN3NL1)
Кассета Kyocera PF-471 изготовлена из металла и пластика. Применялись прочные материалы при ее производстве, что положительно сказывается на предположительном сроке службы. Кассета состоит из двух лотков на 500 листов. В них можно загружать значительные объемы материалов. Совместима кассета с рядом МФУ от Kyocera
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kyocera
Тип устройства
лоток
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
Kyocera PF-471
Страна производитель
Китай
Кассета Kyocera PF-471 изготовлена из металла и пластика. Применялись прочные материалы при ее производстве, что положительно сказывается на предположительном сроке службы. Кассета состоит из двух лотков на 500 листов. В них можно загружать значительные объемы материалов. Совместима кассета с рядом МФУ от Kyocera
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Лоток Kyocera PF-471 (1203NN3NL0/1203NN3NL1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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