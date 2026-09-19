Автоподатчик реверсивный Konica-Minolta DF-628 Document Feeder (100 листов)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоподатчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%43 350 руб. 64 274 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 463869
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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Автоподатчик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х64х27
Вес, кг.
12
Описание товара Автоподатчик реверсивный Konica-Minolta DF-628 Document Feeder (100 листов)
Практичный автоподатчик Konica minolta DF-628 подходит к брендовым МФУ модификаций 227, 287, 367, С227, С287. Устройство применяется для ускорения операций по сканированию и копированию — листы оригиналов аппарат направляет в обработку самостоятельно.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Автоподатчик
Страна производитель
Китай
Практичный автоподатчик Konica minolta DF-628 подходит к брендовым МФУ модификаций 227, 287, 367, С227, С287. Устройство применяется для ускорения операций по сканированию и копированию — листы оригиналов аппарат направляет в обработку самостоятельно.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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