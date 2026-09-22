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Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P купить с доставкой в Москве
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Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P

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Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P - фото 1
Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
  • Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P - фото 1
  • Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722970
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Характеристики

Бренд
TSC
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
Цвет
белый
Особенности
203dpi
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P

Оригинальная печатающая головка для принтера MH241T/MH241P (PH-MH241-0001) с разрешением печати 203dpi

Отзывы о товаре Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P




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Характеристики
Бренд
TSC
Тип устройства
термоголовка
Совместимость
TSC
Поддерживаемые модели печатающих устройств
TSC MH241
Цвет
белый
Особенности
203dpi
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная печатающая головка для принтера MH241T/MH241P (PH-MH241-0001) с разрешением печати 203dpi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термоголовка TSC PH-MH241-0001 203dpi для MH241T/MH241P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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