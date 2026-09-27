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Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка

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Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bad As Me
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632815
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092715132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bad As Me
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Chicago, Raised Right Men, The Same Time, Get Lost, Face To The Highway, Pay Me, Back In The Crowd, Me, Kiss Me, Satisfied, Last Leaf, Hell Broke Luce
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chicago, Raised Right Men, The Same Time, Get Lost, Face To The Highway, Pay Me, Back In The Crowd, Me, Kiss Me, Satisfied, Last Leaf, Hell Broke Luce

Отзывы о товаре Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092715132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bad As Me
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Chicago, Raised Right Men, The Same Time, Get Lost, Face To The Highway, Pay Me, Back In The Crowd, Me, Kiss Me, Satisfied, Last Leaf, Hell Broke Luce
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chicago, Raised Right Men, The Same Time, Get Lost, Face To The Highway, Pay Me, Back In The Crowd, Me, Kiss Me, Satisfied, Last Leaf, Hell Broke Luce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Bad As Me (8714092715132) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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