4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка
Touchdown - восемнадцатый студийный альбом группы U.D.O., вышедший в 2023 году. Это первая запись с новым бас-гитаристом Петером Балтесом (ex-Accept). Релиз был спродюсирован и смикшированн Мартином Маттесом Пфайффером (Vanize) и отмастерен музыкантом и гитаристом Штефаном Кауфманом (ex-U.D.O. и ex-Accept). Издание на двойном черном виниле содержит 4-страничный буклет. U.D.O. - немецкая хэви-метал группа, основанная вокалистом Удо Диркшнайдером в 1987 году. Состав неоднократно менялся, но Удо оставался единственным постоянным участником. В настоящее время в коллектив входят: Удо Диркшнайдер (вокал), Ди Даммерс (гитара), Питер Бальтес (бас-гитара) и Свен Диркшнайдер (ударные). Группа известна своим агрессивным и мощным звучанием, а также харизматичным голосом Удо. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп по версии DDD. За свою музыкальную деятельность выпустили 18 студийных альбомов, 6 концертных и один альбом с немецким военным оркестром.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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